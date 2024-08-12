ВС РФ вошли в Торецк, когда стоявшую там бригаду ВСУ перебросили в Курскую область

ВС РФ вошли в Торецк Донецкой Народной Республики и продвигаются вглубь города, сообщил телеграм-канал "Военное дело". Это произошло на фоне переброски одной из бригад ВСУ из данного района в Курскую область.

"ВС РФ зашли в Торецк, отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии", — говорится в сообщении.