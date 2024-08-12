ВС РФ вошли в Торецк, когда стоявшую там бригаду ВСУ перебросили в Курскую область
"Военное дело": ВС РФ вошли в Торецк и продвигаются вглубь
ВС РФ вошли в Торецк Донецкой Народной Республики и продвигаются вглубь города, сообщил телеграм-канал "Военное дело". Это произошло на фоне переброски одной из бригад ВСУ из данного района в Курскую область.
"ВС РФ зашли в Торецк, отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии", — говорится в сообщении.
Напомним, что 6 августа российская армия зажимала украинские силы в Торецке, атакуя не в лоб, а по флангам. Теперь оборона города прорвана и ВС РФ могут спокойно двигаться далее, не давая ВСУ обстреливать Горловку. Также взятие населённого пункта серьёзно упростит логистику снабжения российских войск.
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