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6 августа, 13:53

Российские войска зажимают в клещи ВСУ в Торецке

Советник главы ДНР: Ведутся активные бои за Торецк, город зажимается в клещи

Российская армия зажимает украинские силы в Торецке, атакуя не в лоб, а справа и слева. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города", — пояснил он.

По словам Кимаковского, ВСУ на данный момент продолжают держать укрепрайон в районе шахты "Северная". Как отметил советник главы ДНР, российская армия делает успехи в данном направлении, ежедневно отбрасывая врага на несколько километров.

Взятие Торецка играет большую статегическую значимость. Это позволит частично перекрыть обстрелы Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Кроме того, это облегчит снабжение бойцов ВС РФ по дороге Донецк — Горловка — Артёмовск. После того, как враг будет вытеснен из города, можно будет планировать наступление в сторону Константиновки.

"Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьёзных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населённый пункт <…> это будет такой очень хороший успех этого лета", — заключил Кимаковский.

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"Держали годами": Неопытная группа ВСУ заблудилась у Торецка и за пару дней сдала позиции ВС РФ

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили бои за Торецк. А в Раде тем временем забили тревогу из-за отсутствия фортификационных сооружений в городе.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Мария Любицкая
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