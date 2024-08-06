Российские войска зажимают в клещи ВСУ в Торецке

Российская армия зажимает украинские силы в Торецке, атакуя не в лоб, а справа и слева. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города", — пояснил он.

По словам Кимаковского, ВСУ на данный момент продолжают держать укрепрайон в районе шахты "Северная". Как отметил советник главы ДНР, российская армия делает успехи в данном направлении, ежедневно отбрасывая врага на несколько километров.

Взятие Торецка играет большую статегическую значимость. Это позволит частично перекрыть обстрелы Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Кроме того, это облегчит снабжение бойцов ВС РФ по дороге Донецк — Горловка — Артёмовск. После того, как враг будет вытеснен из города, можно будет планировать наступление в сторону Константиновки.