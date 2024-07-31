Генштаб ВСУ подтвердил бои с Российской армией за Торецк

Ожесточённые бои за Торецк уже идут. Днём ранее данную информацию публиковал ряд украинских военных, сегодня же это фактически подтвердили в Генштабе ВСУ, пишет украинское издание "Страна".

"Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное", — докладывает Генштаб ВСУ в последней сводке.

Ранее заявление о том, что российские военные частично входят уже в сам Торецк, давал украинский военный с позывным "Алекс". Однако в "Центре противодействия дезинформации" это опровергли, назвав всего лишь слухами.