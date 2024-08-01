"Фортификаций нет": В Раде забили тревогу на фоне подхода ВС РФ к Торецку
Нардеп Безуглая: В Торецке ДНР нет фортификационных сооружений
ВСУ не готовы к обороне в Торецке Донецкой Народной Республики, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она отметила, что лично посетила город.
"Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", — добавила политик.
Напомним, в Генштабе ВСУ признали, что ВС РФ уже ведут бои за Торецк. Подчёркивается, что Российская армия 23 раза пыталась вклиниться в оборону противника на данном направлении.
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