Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 11:39

"Фортификаций нет": В Раде забили тревогу на фоне подхода ВС РФ к Торецку

Нардеп Безуглая: В Торецке ДНР нет фортификационных сооружений

ВСУ не готовы к обороне в Торецке Донецкой Народной Республики, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она отметила, что лично посетила город.

"Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", — добавила политик.

"Тысячи на дне": Озвучены огромные потери ВСУ при попытках форсировать Днепр
"Тысячи на дне": Озвучены огромные потери ВСУ при попытках форсировать Днепр

Напомним, в Генштабе ВСУ признали, что ВС РФ уже ведут бои за Торецк. Подчёркивается, что Российская армия 23 раза пыталась вклиниться в оборону противника на данном направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров