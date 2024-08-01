"Фортификаций нет": В Раде забили тревогу на фоне подхода ВС РФ к Торецку

ВСУ не готовы к обороне в Торецке Донецкой Народной Республики, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она отметила, что лично посетила город.

"Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", — добавила политик.