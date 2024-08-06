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Регион
6 августа, 08:51

"Держали годами": Неопытная группа ВСУ заблудилась у Торецка и за пару дней сдала позиции ВС РФ

NYT: ВСУ отступили у Торецка из-за незнания местности и бессмысленных приказов

Подразделение ВСУ в районе Торецка сдало позиции ВС РФ, так как попросту не ориентировалось на местности, а командование отдавало бессмысленные и запоздалые. Об этом сообщает газета The New York Times. Указывается, что бойцы предупреждали о скором наступлении российской армии и том, что не стоит проводить ротацию уже освоившегося на месте личного состава, однако их не послушали. Взамен туда прислали 41-й батальон.

"Почти сразу стало ясно, что 41-й батальон был не готов защищать Торецк, поскольку не знал местности", — заявили солдаты из других батальонов.

Старший лейтенант ВСУ Евгений Строкан заявил изданию, что подразделение понесло потери "из-за бессмысленных приказов старшего командира". Другие офицеры возлагают ответственность также на Генштаб.

"Позиции, удерживавшиеся годами, пали за считанные дни", — отметил замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк.

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Недавно пленный солдат ВСУ доложил, что на оборону Торецка направляют инвалидов и стариков из тыловых частей. Некоторые слепые и глухие, до отправки на линию фронта сторожили блокпосты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Николай Рюмин
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