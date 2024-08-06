Подразделение ВСУ в районе Торецка сдало позиции ВС РФ, так как попросту не ориентировалось на местности, а командование отдавало бессмысленные и запоздалые. Об этом сообщает газета The New York Times. Указывается, что бойцы предупреждали о скором наступлении российской армии и том, что не стоит проводить ротацию уже освоившегося на месте личного состава, однако их не послушали. Взамен туда прислали 41-й батальон.