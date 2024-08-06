"Глухие, кривые и косые": Группа ВСУ из стариков и калек обороняет Торецк, признался пленный
Пленный боец ВСУ Спицкий: Торецк обороняет группа из инвалидов и пенсионеров
Подразделение ВСУ из инвалидов и стариков обороняет участок фронта под Торецком горловского направления. Об этом доложил пленный украинский боец Владислав Спицкий в беседе с ТАСС.
На линию фронта перебросили солдат, которые обороняли тыловые блокпосты. В их числе был и сам Спицкий, которого мобилизовали ещё в 2022 году. Вместе с ним прибыли недееспособные бойцы.
"Нас на точке оставалось пять человек — одни деды да пенсионеры, глухие, кривые и косые. Два не смогли сдаться, а нас три человека сдались", — сказал пленный.
Ранее Life.ru рассказывал, что военнослужащие 81-й аэромобильной бригады ВСУ, выбывшие из строя по причине инвалидности, не могут вернуться домой и де-факто удерживаются в заложниках. Их просто держат в подвале.
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