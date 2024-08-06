"Глухие, кривые и косые": Группа ВСУ из стариков и калек обороняет Торецк, признался пленный

Подразделение ВСУ из инвалидов и стариков обороняет участок фронта под Торецком горловского направления. Об этом доложил пленный украинский боец Владислав Спицкий в беседе с ТАСС.

На линию фронта перебросили солдат, которые обороняли тыловые блокпосты. В их числе был и сам Спицкий, которого мобилизовали ещё в 2022 году. Вместе с ним прибыли недееспособные бойцы.

"Нас на точке оставалось пять человек — одни деды да пенсионеры, глухие, кривые и косые. Два не смогли сдаться, а нас три человека сдались", — сказал пленный.