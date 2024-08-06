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6 августа, 06:38

"В панике и под шквальным огнём": ВСУ с огромными потерями пытаются прорвать окружение у Нью-Йорка

ВСУ пытаются выбраться из окружения у Нью-Йорка и теряют личный состав

Вооружённые силы Украины в районе Нью-Йорка пытаются выбраться из окружения ВС РФ. При этом они несут огромные потери личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Противник <...> пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах", — доложил источник.

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Напомним, что в конце июля ВСУ занимались мародёрством в Нью-Йорке Донецкой Народной Республики, пока ВС РФ вывозили из практически окружённого посёлка мирных жителей. Причём такой "котёл" для ВСУ Российская армия сделала впервые за долгое время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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