"В панике и под шквальным огнём": ВСУ с огромными потерями пытаются прорвать окружение у Нью-Йорка

Вооружённые силы Украины в районе Нью-Йорка пытаются выбраться из окружения ВС РФ. При этом они несут огромные потери личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Противник <...> пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах", — доложил источник.