ВСУ занимаются мародёрством в Нью-Йорке Донецкой Народной Республики, пока ВС РФ вывозят из практически окружённого посёлка мирных жителей. Об этом заявил военный корреспондент Станислав Обищенко. По его словам, из населённого пункта ведёт небольшое "горлышко" шириной в 3,5 километра, войти или выйти из которого практически невозможно. Причём такой "котёл" для ВСУ российская армия сделала впервые за долгое время.

"Самое важное, что из самого Нью-Йорка начали вывозить мирных жителей. И люди рассказывают, что вэсэушники вывозят из города всё что могут, даже ворота металлические, какие-нибудь красивые или большие, из частных домов срезают и вывозят. То есть мы вывозим людей, а вэсэушники ворота вывозят. Представляете, что в головах у этих людей?", — сказал Обищенко в эфире радио Sputnik.