С каждым днём ситуация на фронте для ВСУ становится всё более критической. Как подчеркнул военный обозреватель Влад Шлепченко, в частности, речь идёт о находящемся в ДНР населённом пункте Нью-Йорк, где происходит нечто похожее на мини-версию "очеретинского цветка". Своё мнение он высказал в беседе с "Царьградом".

Специалист подчеркнул, что после серии мощных атак с использованием тяжёлых планирующих авиабомб русская армия начала окружать украинский гарнизон. По его информации, наши силы активно продвигаются в центре города, стремясь зажать восточный фланг. Как известно, одной из ключевых целей в Нью-Йорке является захват завода и блокировка логистических путей. Это создаёт колоссальные проблемы для ВСУ, которые паникуют и жалуются на давление со стороны командования.

"Несмотря на то что до полного окружения ещё далеко, наблюдается явная тенденция к изоляции украинской группировки в этом районе. Военные отказываются участвовать в "мясных штурмах" и предпочитают более безопасные варианты, такие как сдача в плен", — подчеркнуло издание.