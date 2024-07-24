Несколько батальонов 31-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в "котле" в районе населённого пункта Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает украинский портал DeepState.

По информации портала, бойцы ВСУ попали в окружение из-за хаотичного отступления одной из бригад пехоты. Украинское командование отправило на прорыв солдат при поддержке американских танков Abrams, однако российские войска уничтожили их расчётами FPV-дронов.