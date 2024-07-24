Бойцы ВСУ попали в "котёл" под Прогрессом в ДНР
ВС РФ взяли в окружение подразделения ВСУ в районе Прогресса в ДНР
Несколько батальонов 31-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в "котле" в районе населённого пункта Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает украинский портал DeepState.
По информации портала, бойцы ВСУ попали в окружение из-за хаотичного отступления одной из бригад пехоты. Украинское командование отправило на прорыв солдат при поддержке американских танков Abrams, однако российские войска уничтожили их расчётами FPV-дронов.
Командование ВСУ также запретило бойцам пробовать выходить из окружения самостоятельно. Руководители бригад требуют сидеть в окружении до последнего солдата. При этом управление рот, по данным СМИ, фактически отсутствует, так как командиры либо ранены, либо погибли.
А ранее Life.ru рассказывал, что подразделения российских войск окружили два украинских батальона вблизи Нью-Йорка в ДНР. Бойцы ВС РФ прорвались на оборонительные линии ВСУ с востока. Украинские солдаты отметили, что в части батальонов выжило лишь по 20–30 человек личного состава, а в ротах ситуация ещё хуже.
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