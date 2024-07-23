Оборона украинских войск в населённом пункте Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой Народной Республике находится на грани краха из-за попытки ротации, обернувшейся катастрофой. ВС РФ взяли в окружение два удерживающих позиции батальона ВСУ и работают по ним из артиллерии, бронетехники, беспилотников и авиации. В Сети появляется множество видео и постов с жалобами украинских военных на огромные потери и отчаянное положение, обратил внимание Mash.

Оборона ВСУ в посёлке Нью-Йорк в ДНР на грани краха. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, российские подразделения двигаются по Нью-Йорку с двух сторон, удерживая противника в котле. В общей сложности Российской армии удалось продвинуться на 1,2 километра вглубь населённого пункта. По сообщениям украинских военнослужащих, в части батальонов выжило лишь по 20–30 человек личного состава, а в ротах ситуация и того хуже — там в лучшем случае по пять уцелевших. Рассказывают, что причиной такого положения стала отвратительно продуманная ротация 24-й бригады ВСУ — почти все бойцы в этом подразделении были ранены, кроме того, они не располагали достаточным боекомплектом и оперативным резервом, и всё это при отсутствии связи между украинскими подразделениями.

Как результат — подкрепление подвезти не получилось, а части ВСУ в Торецке и Нью-Йорке остались обескровленными: из 22 бойцов на рубежах выжили считаные единицы, после чего пришёл резерв из 10 человек, которых сразу же прижали огнём российские войска. Штурмовым подразделениям ВС РФ это позволило занять оборонительные позиции врага, которые те занимали ещё с 2014 года. В целом в Нью-Йорке происходит то же самое, что случилось в Авдеевке в феврале этого года, только вместо коксохима здесь фенольный завод, размеры которого, а соответственно, и эффективность в качестве фортеции куда меньше.