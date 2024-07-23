Штурм-новости: Армия России давит противника в Нью-Йорке, ПВО ВСУ укрепили женщинами, украинский главком жалуется на нехватку ракет, ситуация 23 июля Армия России освобождает Донбасс, ВСУ комплектуются зеками, украинских школьников будут готовить к военном уделу — дайджест Life.ru. 23 июля, 09:19 В Волчанске российские военные продвигаются в районе многоэтажек. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 23 июля

160 человек ВСУ потеряли за сутки на Волчанском и Липцовском направлениях. В Волчанске российские военные продвигаются в районе многоэтажек. Противник пытается контратаковать. В бой отправляют заключённых, приписанных к 57-й ОМПБр ВСУ.

Под Липцами боевики не оставляют попыток выбить ВС РФ из Глубокого. Здесь отражено 11 атак.

— Тактика атак противника принципиально не поменялась, растёт только их интенсивность и количество личного состава, в них задействованного. Проводятся атаки в основном ночью и утром с целью застать северян врасплох, но и это врагу не удаётся, — пишут авторы канала "Северный ветер".

С Купянского направления поступают противоречивые сведения о взятии Синьковки. За этот населённый пункт, от которого ничего не осталось, бои идут долгие месяцы. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ зашли только на окраины. Южнее российские войска продвигаются к Глушковке и Колесниковке, обходя опорные пункты и замыкая в полукольцо купянскую группировку ВСУ.

Из Харькова поступили сведения, что в ПВО ВСУ служат женщины. Их используют на постах противовоздушной обороны в качестве наблюдателей. Это говорит о тотальной нехватке личного состава.

Для стабилизации ситуации в Харьковской области украинское командование снимает подразделения с других направлений и посылает новобранцев. Так, мобилизованные 92-й бригады проходят подготовку вблизи фронта. Во время подготовки боевики сами "сожгли" место дислокации, пишут в Сети. Качество таких бойцов говорит само за себя.

ДНР, 23 июля

22 июля украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Целью была выбрана школа. Безусловно, ВСУ и раньше били по столице республики без разбора, но в последнее время для этого применяется высокоточное оружие, а значит, они знают, что бьют по гражданским.

ВС РФ продвигаются по Донбассу сразу по нескольким направлениям. Успехи в Нью-Йорке вызывают панику в ВСУ.

— По Нью-Йорку: русские продвигаются в центре, пытаются зажать восточный фланг, одна из целей — это попасть на завод и перерезать логистику, очень тяжело давят, — цитирует канал "Операция Z: Военкоры Русской весны" одного из боевиков.

В Южном и Артёмове каждый день под контроль Армии России переходят несколько улиц. Сразу за этими населёнными пунктами — Торецк.

Вопрос с Красногоровкой решится в ближайшие дни. ВСУ занимают меньше десятой части города.

— Есть данные, что противник постепенно оставляет позиции в Невельском, которое после освобождения Красногоровки окажется в полуокружении, — отмечает военный корреспондент Евгений Лисицын.

Нехватка оружия и людей

Главком ВСУ Александр Сырский признался, что его подчинённые испытывают дефицит зенитных ракет малой дальности. Для решения этой проблемы военный чиновник разработал собственный рецепт.

— Овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности только с использованием средств РЭБ и FPV-дронов, — сказал Сырский.

Дроны уже пытались сбивать российские военные вертолёты. Безуспешно. Такой же результат будет и с разведывательными БПЛА. Не в пользу киевских боевиков скорость FPV-дронов, а это примерно 120 километров в час, а также разность используемых высот.

Не хватает Сырскому не только ракет для ЗРК, но и людей. Похоже, что к мобилизации готовят вчерашних школьников. С 2022 года в школьную программу ввели предмет "Защитник Украины". И вот Минпросвещения представило программу. Уже в 10-м классе украинские подростки будут изучать оружие, военную технику, основы фортификации. Кроме того, они пройдут стрелковую подготовку. Изучать всё это будут и мальчики, и девочки.

Вероятно, ни о каких мирных соглашениях речи быть не может. Киев и западные кураторы готовятся к затяжным боевым действиям, участниками которых должны стать 18-летние граждане Украины.

Авторы Даниил Черных