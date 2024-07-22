Новости военкоров: Армия России громит ВСУ полуторатонными бомбами в Харьковской области, украинские спецслужбы пытались забросить взрывчатку в регионы РФ, ситуация на 22 июля ВС РФ расширили фронт прорыва на Торецком направлении, российские войска идут к Покровску через бывший Очеретинский выступ — дайджест в материале Life.ru 22 июля, 12:11 В последние сутки была отмечена особенно активная работа ВКС России в Харьковском регионе. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Ситуация в Харьковской области, 22 июля

В последние сутки была отмечена особенно активная работа ВКС России в Харьковском регионе. Сделано это было в ответ на наращивание интенсивности атак противника на фронте. За сутки бойцы группировки "Север" отразили две и предотвратили ещё две контратаки противника на востоке Волчанска. Было уничтожено до 20 солдат ВСУ, в объектив БПЛА попал один из ударов по позициям ВСУ с использованием тяжёлых авиабомб.

Несмотря на попытки контратак украинских сил, наши бойцы смогли расширить плацдарм в лесу на левом берегу Северского Донца в районе Бугроватки. Продвижение достигло 100 метров, плацдарм представляет большую опасность для волчанской группировки ВСУ. В связи с этим противник накапливает силы для наступления и изоляции плацдарма, но эти силы уничтожаются точным огнём наших войск. За последние сутки в ходе этих ударов было уничтожено около 15 украинских солдат.

Под Липцами противник всё ещё стремится закрепиться в Глубоком. Всего за последние сутки им было организовано шесть контратак. В районе Липцов наши лётчики нанесли два удара с помощью ФАБ-1500 и самой тяжёлой бомбы на вооружении, ФАБ-3000, по пунктам дислокации 13-й бригады НГУ и 92-й ОШБр. Общее положение на направлении Telegram-канал "Северный ветер" описывает следующим образом: "Для достижения успеха в н.п. Глубокое командование ВСУ начинает точечно задействовать в наступлении подразделения ударной группировки, а среди погибших при штурмах уже числится офицерский состав. Командование ВСУ по-прежнему намерено взять населённый пункт любой ценой.

В Волчанске критическая ситуация для ВСУ складывается в районе многоэтажек. Штурмовые группы "северян" держат под огневым контролем пути подвоза в район боеприпасов и провизии. Противник находится под постоянным огневым воздействием и в ближайшее время может полностью оказаться без снабжения".

Успехи Армии России в Нью-Йорке

На Торецком направлении ВС РФ продвинулись на участке шириной до 2,23 км на глубину до 1,22 км. Бои идут в центре Нью-Йорка, наши войска двигаются при поддержке бронетехники и авиации. Ещё несколько недель назад наши бойцы смогли захватить ключевые высоты, расположенные у города, — это помогает в штурмовых действиях.

На Покровском направлении наши подразделения широким фронтом подходят к реке Волчьей. В районе н.п. Прогресс река уже форсирована, южнее противник пока что не выдавлен за реку. Скорее всего, украинский штаб будет пытаться выстроить часть своей обороны по этой водной преграде. Одной из ключевых целей ВС РФ на направлении остаётся трасса Константиновка – Покровск, до неё остались считаные километры. Перерезание этой транспортной артерии серьёзно нарушит систему снабжения ВСУ.

Херсонское направление

Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", из-за нехватки живой силы и техники командование украинской армии размазывает войска по фронту. После отправки морской пехоты ВМСУ из Крынок и Тягинки под Волчанск в Херсонской области у ВСУ начались проблемы. Российские операторы БПЛА уничтожили редкий польский самоходный миномёт RAK-120, который находится на вооружении 44-й механизированной бригады на Купянско-Сватовском направлении. Так ВСУ пытаются спасти ситуацию, хотя дальности стрельбы 120-мм польского самоходного миномёта недостаточно, чтобы проводить тыловые и, главное, массированные огневые налёты.

Как СБУ возила взрывчатку в запчастях

Сотрудники российских спецслужб обнаружили канал поставок взрывчатки из Италии и Германии для терактов. Это уже не первый случай. В 2023 году взрывчатку в европейских автозапчастях пытались провезти в Крым. Ответственные за организацию террористической деятельности были задержаны, куратором акции оказался заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец. В ФСБ отметили: "Для выяснения деталей и установления организаторов и сообщников террористов были направлены запросы в европейские спецслужбы, однако ответа пока не поступило".

Авторы Кирилл Золотарев