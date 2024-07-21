Главные новости: Армия России отрезает Купянск, ВСУ прижали на Донбассе, Киев атакуют загадочные дроны, ситуация на 21 июля ВС РФ берут Красногоровку, российские подразделения охватывают Часов Яр через Калиновку, операторы БПЛА ВСУ забрасывают собственных сослуживцев гранатами на Харьковском направлении — дайджест в материале Life.ru 21 июля, 08:57 ВС РФ прорвали оборону противника в районе Песчаного. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска отрезают ВСУ в Купянске, 21 июля

ВС РФ прорвали оборону противника в районе Песчаного. В сети появились кадры водружения бойцами нашего флага в центре населённого пункта. От села открывается прямая дорога на путь, по которому противник снабжает свою Купянскую группировку войск. Об этом же пишут украинские ресурсы:

"Если подтвердится, что село захвачено, то до перерезки группировки сил обороны на восточном берегу Оскола останется поле и Колесниковка".

Западнее, в Волчанске, продолжаются тяжёлые городские бои. Нашими войсками отражено 2 и сорвано 4 контратаки противника. Уничтожено до 15 солдат ВСУ. Наши бойцы достигли тактического продвижения в частном секторе.

Под Часовым Яром российские силы обходят позиции ВСУ в городе через Калиновку. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Противник заявил, что якобы выводит медийный батальон БПЛА "Птахи Мадяра" из Харьковской области на другое направление. На самом деле популярное подразделение просто хотят "отмазать" от случаев сбрасывания украинскими дронами гранат на собственных солдат. Украинские командиры специально держат коптеры над своими бойцами, чтобы в случае сдачи в плен забросать их гранатами.

На Липцовском направлении ВСУ продолжили контратаки в районе Глубокого. За сутки было отражено 3 атаки противника, уничтожено до 15 вражеских солдат. В районе продолжает активную работу российская авиация, было нанесено два точных удара бомбами ОДАБ-1500. Общее положение дел в Харьковской области телеграм-канал "Северный ветер" описывает следующим образом:

"Противник активизировался на Волчанском направлении и пытается сосредоточить большие силы в районе н.п. Синельниково для атаки Северян на левом берегу Северского Донца. По ним работает авиация. В тыловых районах командование ВСУ продолжает формирование новых резервов для ввода в бой. Вероятно, они заменят выведенные на восполнение батальоны 42-й омбр и 92-й ошбр, понёсшие огромные потери под Старицей и Глубоким. Киевский режим продолжает утилизацию мужского населения Украины".

Армия России добивает врага в Красногоровке

За последние сутки российские войска освободили микрорайон "Солнечный" и взяли под контроль почти всю западную окраину Красногоровки.

На Покровском направлении наши бойцы смогли прорваться в районе населенных пунктов Лозоватское. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

На Покровском направлении наши бойцы смогли прорваться в районе населенных пунктов Лозоватское и Прогресс. Наши успехи здесь признает даже противник:

"Когда российские войска начали массированный штурм 19 июля, то почти вся деревня была оставлена. Срочно поступило подспорье с другой уже механизированной бригадой, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты её силам пришлось отойти. Дальнейшее продвижение армии России имеет сразу две цели. Первая — приблизиться или перерезать трассу Покровск — Константиновка. Кроме того, западнее Воздвиженки существует высота 229.0. Вторая — это движение по хребту, по которому идёт железная дорога с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовки".

Под Часовым Яром российские силы обходят позиции ВСУ в городе через Калиновку, расположенную на фланге. За последние сутки здесь удалось достичь некоторого продвижения.

ДНР, 21 июля

Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВС РФ вплотную подошли к важнейшему логистическому хабу ВСУ на Донбассе.

По его словам, теперь ВСУ нужно срочно искать резервы, чтобы остановить продвижение российских войск, взявших под огневой контроль трассу Покровск (Красноармейск) — Константиновка в ДНР.

Киев атаковали новые неизвестные дроны

Об этом ночью сообщили украинские ресурсы, приложив соответствующее фото. Новые БПЛА летают ниже "Шахедов" — на высоте 20–30 метров. ВСУ заявляют о сбитии одного такого аппарата.

Судя по фото, БПЛА сделан по аэродинамической схеме "утки", как и украинский беспилотник "Бобёр". Какая-либо более подробная информация о дроне отсутствует.

Авторы Кирилл Золотарев