Украина сегодня: женщины против уклонистов, нехватка вооружения и странный рецепт победы для ВСУ Власти Украины пытаются понять, как пополнять поредевшие ряды ВСУ. На передовую хотят отправить даже сытых военкомов. А чтобы работала военная инфраструктура и были победы, жителям Незалежной предлагают жить в темноте и без кондиционеров. Что происходит на Украине? 6 июня, 08:40 Военнослужащие женщины в рядах ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Женщины-военкомы в ВСУ

На Украине пытаются любыми способами затащить в армию женщин. Новую идею о том, куда направить слабый пол, высказала вице-премьер Ирина Верещук. По её словам, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 180 тысяч украинок.

— Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях, — написала Верещук у себя в телеграм-канале.

Данная идея может быть подготовкой к мобилизации женщин, к чему уже призывают некоторые украинские политики. Вообще женщины в рядах ВСУ уже давно. Согласно данным 2023 года, 60 тысяч украинок проходили службу в самых разных подразделениях, в том числе на передовой.

Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях, считают в Правительстве Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

— Тэцэкашники-мужчины сейчас, наверное, сильно напряглись. Служба в военкомате на Украине долгое время считалась безопасным и прибыльным делом. Во-первых, не отправят на фронт. Во-вторых, можно неплохо подняться на взятках от ухилянтов. Теперь же военкоматчикам может грозить серьёзная опасность, — пишет военкор Александр Коц.

Вот только военкомов на фронте в первую очередь разорвут их же земляки, которых они отлавливали на улицах и силой отправляли на передовую.

Военной полиции не будет

Критика законов о создании украинской полиции привела к тому, что они сняты с рассмотрения Верховной рады. Этот орган должен был заниматься поиском дезертиров, отлавливать граждан, как это делает ТЦК, собирать сведения от уклонистов и проникать к ним домой, хотя для этого требуется решение суда.

Закон об использовании военной полиции для мобилизации отозван. Фото © ТАСС / Jaap Arriens

— До охоты на людей, которые прячутся по квартирам и домам, осталось не так долго, как многие полагают. Пожары в самых крайних хатах ещё впереди. Никаких прав человека на Украине не остаётся, — комментирует скандальный законопроект военный эксперт Борис Рожин.

За доносы на тех, кто не хочет идти на убой, военная полиция могла платить вознаграждения. Но пока закона не будет, хотя гарантии, что к нему не вернутся, нет.

Отсутствие вооружения

Боевики ВСУ продолжают жаловаться на западные поставки. По их словам, боеприпасы и вооружение начали поступать, но Россия превосходит в обеспечении.

Повреждённый танк Т-64 ВСУ. Фото © ТАСС / Александр Река

— Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные, — пожаловался один из военнослужащих в интервью британской газете Telegraph.

Чтобы хоть как-то остановить продвижение ВС РФ, требуется больше западной помощи, считает собеседник издания, отмечая, что ситуация на линии боевого соприкосновения тяжёлая. У самих британцев тоже всё нелегко. Там своя нехватка вооружения.

— Если и можно извлечь один урок из нынешнего конфликта на Украине, так это то, что вам нужно много такой техники, если использовать правильный технический термин. И очевидно, что 148 танков будет мало, — заявил генерал Ричард Ширрефф.

Украина без света

Удары по генерирующим мощностям привели к временному отключению электричества во всех городах Украины. Теперь украинцев призывают жить в темноте. Киевский режим винит во всём западных партнёров, хотя ему помогают.

Удары по генерирующим мощностям привели к временному отключению электричества во всех городах Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

— На данный момент европейские страны передали Киеву 120 партий ключевого энергетического оборудования и инструментов, чтобы укрепить и восстановить энергетическую систему, — пишет Financial Times.

Зимой ситуация может оказаться ещё хуже. Хотя жаркая погода тоже играет свою роль.

— Экстренные отключения, при которых без света остаётся критическая инфраструктура, действовали 4 июня и могут продолжиться, если потребители будут включать кондиционеры, — заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Неудивительно будет, если сейчас подручные Зеленского привезут для продажи партию генераторов. Это в их традиции.

Украина и НАТО

На Западе всё чаще говорят о том, что Украина не сможет победить. В очередной раз эту тему поднял профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В разговоре с заместителем редактора британского журнала The Spectator Фредди Греем он предположил, что киевский режим может одержать верх, если только НАТО вступит в войну напрямую.

Надежды Украины на помощь НАТО в конфликте с Россией не оправдаются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Larich

— Я считаю, что единственный путь победить русских — это напрямую вмешаться в боевые действия. Но этого не произойдёт, потому что мы не хотим войны между великими державами. Особенно когда обе эти великие державы — а здесь мы говорим о США и России — располагают тысячами ядерных боеголовок, — сказал Миршаймер.

Политолог отмечает, что применение ядерного оружия ради спасения Украины невозможно. Также он напоминает, что Россия обладает куда большим мобилизационным и производственным ресурсом, а также научилась подстраиваться под санкции.

— Мы полагали, что поставим их на колени с помощью экономических санкций. Мы думали, что украинские военные, которых мы обучали и вооружали с 2014-го по 2022 год, в любом случае победят русских на поле боя. Однако ничего из этого не вышло, — подытожил эксперт.

Джон Миршаймер напоминает, что к специальной военной операции привела политика США, которая подразумевала втягивание Украины в НАТО. Но этого не произошло. Да и вряд ли когда случится.

Авторы Даниил Черных