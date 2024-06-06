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Украина сегодня: женщины против уклонистов, нехватка вооружения и странный рецепт победы для ВСУ

Власти Украины пытаются понять, как пополнять поредевшие ряды ВСУ. На передовую хотят отправить даже сытых военкомов. А чтобы работала военная инфраструктура и были победы, жителям Незалежной предлагают жить в темноте и без кондиционеров. Что происходит на Украине?

6 июня, 08:40
Военнослужащие женщины в рядах ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Военнослужащие женщины в рядах ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Женщины-военкомы в ВСУ

На Украине пытаются любыми способами затащить в армию женщин. Новую идею о том, куда направить слабый пол, высказала вице-премьер Ирина Верещук. По её словам, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 180 тысяч украинок.

— Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях, — написала Верещук у себя в телеграм-канале.

Данная идея может быть подготовкой к мобилизации женщин, к чему уже призывают некоторые украинские политики. Вообще женщины в рядах ВСУ уже давно. Согласно данным 2023 года, 60 тысяч украинок проходили службу в самых разных подразделениях, в том числе на передовой.

Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях, считают в Правительстве Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях, считают в Правительстве Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

— Тэцэкашники-мужчины сейчас, наверное, сильно напряглись. Служба в военкомате на Украине долгое время считалась безопасным и прибыльным делом. Во-первых, не отправят на фронт. Во-вторых, можно неплохо подняться на взятках от ухилянтов. Теперь же военкоматчикам может грозить серьёзная опасность, — пишет военкор Александр Коц.

Вот только военкомов на фронте в первую очередь разорвут их же земляки, которых они отлавливали на улицах и силой отправляли на передовую.

Военной полиции не будет

Критика законов о создании украинской полиции привела к тому, что они сняты с рассмотрения Верховной рады. Этот орган должен был заниматься поиском дезертиров, отлавливать граждан, как это делает ТЦК, собирать сведения от уклонистов и проникать к ним домой, хотя для этого требуется решение суда.

Закон об использовании военной полиции для мобилизации отозван. Фото © ТАСС / Jaap Arriens

Закон об использовании военной полиции для мобилизации отозван. Фото © ТАСС / Jaap Arriens

— До охоты на людей, которые прячутся по квартирам и домам, осталось не так долго, как многие полагают. Пожары в самых крайних хатах ещё впереди. Никаких прав человека на Украине не остаётся, комментирует скандальный законопроект военный эксперт Борис Рожин.

За доносы на тех, кто не хочет идти на убой, военная полиция могла платить вознаграждения. Но пока закона не будет, хотя гарантии, что к нему не вернутся, нет.

Отсутствие вооружения

Боевики ВСУ продолжают жаловаться на западные поставки. По их словам, боеприпасы и вооружение начали поступать, но Россия превосходит в обеспечении.

Повреждённый танк Т-64 ВСУ. Фото © ТАСС / Александр Река

Повреждённый танк Т-64 ВСУ. Фото © ТАСС / Александр Река

— Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные, — пожаловался один из военнослужащих в интервью британской газете Telegraph.

Чтобы хоть как-то остановить продвижение ВС РФ, требуется больше западной помощи, считает собеседник издания, отмечая, что ситуация на линии боевого соприкосновения тяжёлая. У самих британцев тоже всё нелегко. Там своя нехватка вооружения.

— Если и можно извлечь один урок из нынешнего конфликта на Украине, так это то, что вам нужно много такой техники, если использовать правильный технический термин. И очевидно, что 148 танков будет мало, — заявил генерал Ричард Ширрефф.

Украина без света

Удары по генерирующим мощностям привели к временному отключению электричества во всех городах Украины. Теперь украинцев призывают жить в темноте. Киевский режим винит во всём западных партнёров, хотя ему помогают.

Удары по генерирующим мощностям привели к временному отключению электричества во всех городах Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Удары по генерирующим мощностям привели к временному отключению электричества во всех городах Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

На данный момент европейские страны передали Киеву 120 партий ключевого энергетического оборудования и инструментов, чтобы укрепить и восстановить энергетическую систему, пишет Financial Times.

Зимой ситуация может оказаться ещё хуже. Хотя жаркая погода тоже играет свою роль.

— Экстренные отключения, при которых без света остаётся критическая инфраструктура, действовали 4 июня и могут продолжиться, если потребители будут включать кондиционеры, заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Неудивительно будет, если сейчас подручные Зеленского привезут для продажи партию генераторов. Это в их традиции.

Украина и НАТО

На Западе всё чаще говорят о том, что Украина не сможет победить. В очередной раз эту тему поднял профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В разговоре с заместителем редактора британского журнала The Spectator Фредди Греем он предположил, что киевский режим может одержать верх, если только НАТО вступит в войну напрямую.

Надежды Украины на помощь НАТО в конфликте с Россией не оправдаются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Larich

Надежды Украины на помощь НАТО в конфликте с Россией не оправдаются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Larich

— Я считаю, что единственный путь победить русских — это напрямую вмешаться в боевые действия. Но этого не произойдёт, потому что мы не хотим войны между великими державами. Особенно когда обе эти великие державы — а здесь мы говорим о США и России — располагают тысячами ядерных боеголовок, — сказал Миршаймер.

Политолог отмечает, что применение ядерного оружия ради спасения Украины невозможно. Также он напоминает, что Россия обладает куда большим мобилизационным и производственным ресурсом, а также научилась подстраиваться под санкции.

— Мы полагали, что поставим их на колени с помощью экономических санкций. Мы думали, что украинские военные, которых мы обучали и вооружали с 2014-го по 2022 год, в любом случае победят русских на поле боя. Однако ничего из этого не вышло, — подытожил эксперт.

Джон Миршаймер напоминает, что к специальной военной операции привела политика США, которая подразумевала втягивание Украины в НАТО. Но этого не произошло. Да и вряд ли когда случится.

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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