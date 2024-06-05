Сценарий для Украины, новое супероружие Армии России напугало немцев, куда послал Макрона министр Италии: ситуация в мире на 5 июня 5 июня Белый дом продолжает сохранять интригу о мирных переговорах и готовить Киев к миру, главным событием западных СМИ стала новая термобарическая система РФ, а также реакция на призыв Макрона воевать за Киев — в материале Life. 5 июня, 10:22 Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Обложка © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI

По мнению президента США Байдена, давшего накануне интервью журналу Time, мир в конфликте между Украиной и Россией означает невозможность последней брать под контроль новые территории. Альтернативой для НАТО Байден назвал продолжение поставок оружия Киеву.

— Мир означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем, — ответил Байден на вопрос журналиста о целях США на Украине.

Также в рамках предвыборной риторики Байден решил попугать Восточную Европу в случае проигрыша Киева. Так, он попросил запомнить его слова и заявил, что "Польша исчезнет", если Запад позволит проиграть Украине. Интересно, что думают об этих словах в Польше, глава МИД которой Радослав Сикорский в недавнем интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что если Россия нападёт на Польшу, то проиграет. При этом польский политик надеется на помощь НАТО.

ТОС-3 "Дракон" наделала шуму

Новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-3 "Дракон" продемонстрировали на мероприятиях, прошедших в Саратовской области, которые были посвящены 45-й годовщине образования 1-й гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты. Система оснащена новой пусковой установкой — направляющих теперь 15 штук. У прошлых поколений ТОС их было больше: у ТОС-1 "Буратино" — 30, ТОС-1А "Солнцепёк" — 24, а у ТОС-2 "Тосочка" — 18.

Однако уменьшение количества выпускаемых ракет не приводит к потере огневой мощи. В современных огнемётных системах применяются термобарические ракеты нового поколения. Они летят дальше и имеют большую площадь поражения. Также стоит отметить базу огнемётной системы — она, как и ТОС-1, и ТОС-1А, выполнена на основе танка, что повышает защиту экипажа.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1 "Буратино". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сопоставимого оружия в других странах нет. В прошлом году обозреватель издания 19FortyFive Харрисон Касс, бывший пилот ВВС США, одним из преимуществ машин семейства ТОС назвал большую длительность взрывной волны, чем у обычного заряда. По его словам, термобарические ракеты эффективны в закрытых пространствах: окопах, траншеях, зданиях. В статье газеты Die Welt о новых тяжёлых огнемётных системах сказано, что механизм работы нового оружия "уникален и жесток". Также немецкие эксперты назвали тяжёлые огнемётные системы "ужасными".

Зачем Маттео Сальвини посоветовал Макрону съездить на Украину

Итальянский политик, министр транспортной инфраструктуры, предлагает президенту Франции принять участие в боевых действиях. "Макрону я скажу: ты поезжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — заявил вице-премьер. Месяц назад он выступил с похожим заявлением, сказав, что подобные Макрону люди опасны и если они хотят воевать, то пусть едут сами на фронт.

Опасность эскалации конфликта осознают и другие страны. Например, в конце мая другой европейский политик, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сказал, что "мы не допустим, чтобы даже одного венгра забрали на фронт [на Украину]". Его коллега, премьер-министр Виктор Орбан, во время митинга на острове Маргит на Дунае напомнил, что для предотвращения втягивания Европы в конфликт необходимо голосовать за партии мира на выборах в Европарламент. По его словам, если победят левые, то войны не избежать.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Действительно, европейские страны постепенно меняют риторику в отношении отправки вооружения и своих солдат на Украину. Всё начиналось с поставок запчастей или боеприпасов, а сейчас дошло и до разрешения ударов по территории РФ. Подобную обстановку российские эксперты называют предвестником возможной конфронтации России и Запада: "Геополитически ситуация находится в двух шагах от Карибского кризиса 2.0. Вероятность продолжения позиционного противостояния с Западом, способного растянуться на десятилетия, следует оценивать как крайне высокую", — отмечает политолог Евгений Минченко.

Авторы Михаил Сироткин