Западная иллюзия контроля над эскалацией с РФ, тиски для Нетаньяху и новый президент-женщина в Мексике: ситуация в мире 4 июня Как США повышают градус эскалации с Россией руками киевского режима, что нового в противостоянии Палестины и Израиля и что изменит новый президент Мексики. 4 июня, 12:26 Глава США Джо Байден сверяет часы со стрелками Судного дня. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Удары по России

На Западе оценивают риски, связанные с ужесточением конфликта на Украине, на которые пошли США и другие страны НАТО, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России, в том числе по "старым" территориям.

Так, старший советник института имени Куинси Келли Влахос рассказала журналу The American Conservative, что администрация Байдена "не хочет, чтобы перед выборами создалось впечатление, что это она стала причиной поражения Украины". В статье отмечается, что командой Байдена, вероятно, движут внутренние соображения, а также надежда, что это решение позволит изменить ситуацию на местах на Украине.

Администрация Байдена опасается, что её обвинят в провале Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Автор статьи Мейсон Летто Столлингс прямо говорит о том, что "решение администрации Байдена носит эскалационный характер — это подтверждается ранее действовавшим запретом на подобные удары из-за опасений, что США могут "вовлечься в конфликт более непосредственным образом". По словам Влахос, администрация Байдена игнорирует риск эскалации, поскольку на ранее принятые меры в этом направлении РФ не отреагировала. "Придёт время, когда Россия ответит, и Вашингтон будет удивлён", — сказала она.

В другой статье, опубликованной турецким изданием dikGAZETE, её автор Эрхан Алтыпармак пишет, что "если бы историю можно было повернуть вспять, то западные страны, которые сегодня полны решимости продолжать этот конфликт до последнего украинца, скорее всего, вернулись бы к периоду до 2014 года и не стали провоцировать "цветные революции" на Украине. Запад дошёл до такой абсурдности своей политики, что предпочёл конфликт переговорам с Россией".

В этом отношении автор абсолютно прав: Запад не пойдёт на уступки и будет действовать в том же направлении — сдвига "вправо" пресловутых "красных линий". Проблема состоит в том, что никто, даже в самой России, не знает, когда возникнет эффект сорванной резьбы, т.е. когда создаваемая для РФ угроза будет признана её военно-политическим руководством столь высокого порядка, что оно будет вынуждено дать ответ, который создаст уже неприемлемые риски для Запада. Например, поставив его перед дилеммой: вступать в прямую вооружённую конфронтацию с Россией или нет.

Принимая во внимание вышесказанное, смотрится крайне циничным заявление экс-замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, которая считает нулевым риск прямой конфронтации альянса и России, о чём она заявила в интервью РИА "Новости". Особенно удивительна её интенция о том, что "НАТО — оборонительный альянс, который якобы никогда не будет действовать агрессивно". Видимо, с точки зрения Гетемюллер, подвергшаяся агрессии со стороны НАТО Союзная Республика Югославия сама первой напала на крупнейший военно-политический блок.

В немецком издании Süddeutsche Zeitung отметили, что в Германии "министр иностранных дел Анналена Бербок (Партия зелёных) и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) уже давно сигнализировали о своей готовности снять ограничения на использование западного оружия для ударов вглубь территории России. СДПГ, крупнейший партнёр по коалиции в светофорном альянсе, предостерегает от прямой конфронтации с РФ, если Кремль расценит военную помощь как агрессивный акт".

Есть основания считать, что сознательный отказ России от резких действий непосредственно против НАТО воспринимается лидерами некоторых стран этого военно-политического блока так, словно отсутствие жёсткой реакции РФ будет сохраняться вечно. Это очень опасное заблуждение. Ранее Life.ru разбирал доклад RAND Corporation о том, что Запад разработал операцию "Вызов Златовласки", согласно которой США могут продолжать эскалировать ситуацию, но избегут ядерного ответа.

Палестина и Израиль

Израильские военнослужащие и военная техника на границе с сектором Газа. Фото © ТАСС / Tsafrir Abayov

Не только в зоне проведения специальной военной операции не спадает эскалация. Другой горячей точкой на карте мира остаётся сектор Газа, где продолжается израильская операция против ХАМАС, унёсшая жизни десятков тысяч мирных жителей. Как отмечают в The National Interest (США), "Израиль сейчас переживает нечто подобное тому, что произошло, когда международная поддержка США иссякла во время их авантюр на Ближнем Востоке".

Возрождение ХАМАС на севере Газы сулит затяжную войну против повстанцев, которая наверняка станет непопулярной даже в Израиле. Таким образом, администрация Байдена поставляет оружие для длительного конфликта, который перечеркнёт предпочтительное решение о создании двух государств. Нетаньяху не желает прекращать операцию, понимая, чем это может кончиться для него.

В то же время, как передаёт испанская El Pais, "Нетаньяху находится под давлением с двух сторон. Одной из них является социальный и политический сектор, который настаивает на обмене военнопленных при помощи митингов на улицах, а также часть парламента и военных в правительстве. Другая — часть его партии ("Ликуд") и крайне правые, с которыми он правит с 2022 года". Первые требуют обмена заложниками, другие, напротив, грозятся выйти из коалиции, если Нетаньяху пойдёт на соглашение, предложенное Байденом (трёхэтапный план предполагает прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников).

Мексика и новый президент-женщина

На президентских выборах в Мексике победила Клаудия Шейнбаум. Фото © ТАСС / Eduardo Verdugo

Наконец, большой новостью стала победа на президентских выборах в Мексике Клаудии Шейнбаум. Как отмечает автор мексиканской газеты El Universal Сальвадор Гарсия Сото, "больше нет никаких сомнений в том, что Клаудия Шейнбаум станет президентом с широкой легитимностью благодаря своим 35 миллионам голосов и что она также будет иметь полномочия продвигать свои собственные реформы и реформы, оставленные Лопесом Обрадором".

Единственное, что ещё не решено первой женщиной-президентом, — будет ли она президентом с полной автономией, или же она продолжит быть привязанной к планам и приказам своего политического босса. Новой главе государства придётся решать очень много проблем, особенно связанных с колоссальным уровнем насилия в городах и других населённых пунктах Мексики, вызванных вооружённым противостоянием наркокартелей и власти, а также междоусобной войной между преступными организациями. Справиться с эпидемией насилия — одна из ключевых задач для администрации Шейнбаум.

Авторы Константин Стригунов