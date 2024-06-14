В ДНР заявили, что ВСУ оказались в огневом мешке на юго-востоке Карловки

В населённом пункте Карловка часть украинских войск попала в огневой мешок. Подобное положение дел складывается и к северу от населённого пункта, в районе села Невельское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Карловке у вооружённых формирований Украины сложилась не лучшая ситуация. В юго-восточной части противник оказался в огневом мешке", — сказал он в беседе с ТАСС.