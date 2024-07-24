В донецком Нью-Йорке, который контролируют ВСУ, украинские власти и организация "Белый ангел" забирали детей у родителей. Взрослые переживают, что ребят отправляют на чёрный рынок органов или к педофилам, рассказал эвакуированный из этого населённого пункта местный житель.

"У нас в посёлке семья была, умерла мать, к детям приехали, "Белый ангел" (организация, занимающаяся эвакуацией детей вглубь Украины. — Прим. Life.ru) забрал, якобы кто-то из соседей позвонил, где они, в Киеве у какой-то там племянницы, хотя туда звонили, ответила: "Да, у меня", но пообщаться с детьми не дали, соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят — или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали", — сказал он в беседе с РИА "Новости".