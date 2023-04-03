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3 апреля, 01:03

Жительница Артёмовска заявила, что ВСУ насильно вывозили детей из города

Украинские военные насильно вывозили детей из Артёмовска. Помогали им в этом компании "Белый ангел" и "Феникс". Об этом заявила жительница города, мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко.

По её словам, после объявления эвакуации из Артёмовска горожанам настойчиво рекомендовали выехать на подконтрольную Киеву территорию, а после этого начали отправлять детей в лагеря и санатории.

"Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами "Белый ангел" и "Феникс", — приводит РИА "Новости" слова Натальи.

Она рассказывает, что люди в военной форме ездили по городу, искали детей и вывозили насильно. Если родители не соглашались ехать с ними, то их разлучали.

"У меня лично прятали девочку четырёх лет. Она знала, что такое "Феникс", что надо прятаться. Когда ей говорили: "Тихо!" — она как мышка сидела. По очереди выглядывали в окна, чтобы увидеть эти машины", — говорит женщина.

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Напомним, ранее бойцы ЧВК "Вагнер" над городской администрацией Артёмовска (украинское название — Бахмут) водрузили флаг России с надписью "Владлену Татарскому добрая память", а также флаг самого "Вагнера". Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, Артёмовск "юридически взят".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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