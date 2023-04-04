"Белые ангелы" Украины начали насильно вывозить детей из Донбасса
Украина принудительно эвакуирует детей из 21 населённого пункта Донбасса
Киевские власти приняли решение провести принудительную эвакуацию детей, более чем из 20 населённых пунктов подконтрольной Киеву части Донбасса. Заявление в телеграм-канале опубликовало Министерство реинтеграции Украины.
"Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населённого пункта Донбасса, где ситуация в сфере безопасности остаётся критической", — сказано в сообщении.
Указано, что насильную эвакуацию будут проводить пять экипажей полиции "Белый ангел". По словам украинских властей, этим детям будет предоставлено убежище, социальная помощь и гарантии, но куда именно их помесят не уточняется.
Ранее стало известно, что украинские военные насильно вывозили детей и из Артёмовска. Помогали им в этом также компании "Белый ангел" и "Феникс". Люди в военной форме ездили по городу, искали детей и вывозили насильно. Если родители не соглашались ехать с ними, то их разлучали.
ТАСС / Михаил Терещенко