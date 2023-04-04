"Белые ангелы" Украины начали насильно вывозить детей из Донбасса

Киевские власти приняли решение провести принудительную эвакуацию детей, более чем из 20 населённых пунктов подконтрольной Киеву части Донбасса. Заявление в телеграм-канале опубликовало Министерство реинтеграции Украины.

"Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населённого пункта Донбасса, где ситуация в сфере безопасности остаётся критической", — сказано в сообщении.

Указано, что насильную эвакуацию будут проводить пять экипажей полиции "Белый ангел". По словам украинских властей, этим детям будет предоставлено убежище, социальная помощь и гарантии, но куда именно их помесят не уточняется.