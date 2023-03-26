Захарова: Украинские дети сталкиваются в Европе с сексуальной эксплуатацией

Дети, эвакуированные с Украины в страны Европы, сталкиваются с различными проблемами промежуточного статуса вплоть до сексуальной эксплуатации. На этой почве особенно цинично выглядит псевдозаинтересованность евроатлантистов судьбами детей, которых Россия эвакуировала из зоны боевых действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дети, оказавшиеся в Европе после "эвакуации" с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова отметила, что заявления, соответствующие этим явлениям, звучали от европейских официальных лиц. Так, например, гендиректор Государственного управления социальной защиты населения в Швеции Оливия Вигзелл предупреждала беженцев о том, что нужно регистрироваться в Национальном агентстве по мигрантам, и, объясняя, почему это касается детей, подчеркнула: "Чтобы не стать жертвой эксплуатации". Схожая картина, по словам Захаровой, во Франции — стране, так любимой украинскими беженцами. Префект Жозеф Зимет жаловался, что понятия не имеет, где размещать 100 000 украинцев, из которых работает от силы три тысячи. В интервью Le Monde он признался, что половину из них попросту потеряли, то есть после прохождения пограничного контроля они просто исчезли.

Такие проблемы вынудили ряд стран, к примеру Эстонию, закрыть страну для беженцев. В Германии, пишет представитель российского МИД, принявшей более миллиона украинцев, ювенальные службы активно забирают детей из семей переселенцев, а родителей через суд лишают прав. При этом органы опеки вмешиваются после наводки семей, в которых они проживали до этого. Поводом может послужить повышение голоса.

"На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной", — отметила Захарова.