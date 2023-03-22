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22 марта, 06:01

Захарова обвинила Запад в намерении уничтожить Украину

Захарова: Британия намерена уничтожить Украину, поставив Киеву снаряды с обеднённым ураном

Планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном говорят о явном намерении коллективного Запада окончательно уничтожить Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я хочу обратить внимание на главное: на сегодняшний день нет никаких сомнений, что речь идёт о явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину до конца", — подчеркнула Захарова.

По словам представителя российского МИДа, после заявлений о намерении отправить Киеву урановые снаряды все разговоры о том, что западные страны видят благополучие Украины в будущем, заканчиваются.

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Как сообщал Лайф, ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США применяли при бомбардировке Югославии — сбросили на страну более 40 тысяч бомб. Захарова напомнила об этом Киеву и призвала украинские власти очнуться. А бывший замглавы МЧС РФ Юрий Бражников предупредил об экологической катастрофе в случае применения урановых боеприпасов.

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VK / МИД РФ

Никита Никонов
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