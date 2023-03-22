Захарова обвинила Запад в намерении уничтожить Украину
Захарова: Британия намерена уничтожить Украину, поставив Киеву снаряды с обеднённым ураном
Планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном говорят о явном намерении коллективного Запада окончательно уничтожить Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Я хочу обратить внимание на главное: на сегодняшний день нет никаких сомнений, что речь идёт о явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину до конца", — подчеркнула Захарова.
По словам представителя российского МИДа, после заявлений о намерении отправить Киеву урановые снаряды все разговоры о том, что западные страны видят благополучие Украины в будущем, заканчиваются.
Как сообщал Лайф, ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США применяли при бомбардировке Югославии — сбросили на страну более 40 тысяч бомб. Захарова напомнила об этом Киеву и призвала украинские власти очнуться. А бывший замглавы МЧС РФ Юрий Бражников предупредил об экологической катастрофе в случае применения урановых боеприпасов.
VK / МИД РФ