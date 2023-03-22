Захарова обвинила Запад в намерении уничтожить Украину

Планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном говорят о явном намерении коллективного Запада окончательно уничтожить Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я хочу обратить внимание на главное: на сегодняшний день нет никаких сомнений, что речь идёт о явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину до конца", — подчеркнула Захарова.