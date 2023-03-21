"Такое с Россией нам с рук не сойдёт": Британцев ужаснуло предупреждение Путина по Украине

Британцев испугал ответ президента России на информацию о решении Лондона отправить Украине снаряды с обеднённым ураном. О реакции главы российского государства рассказал телеканал Sky News, его подписчики в Twitter оставили комментарии под постом.

"Мы в своём уме посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, помимо развязать третью мировую?", "Неужели мы ничему не научились в Ираке и Афганистане? Не впутывайте меня и мою семью в эти игры! Я презираю нынешнее правительство Великобритании. Не лезьте!" — написали комментаторы.

Некоторые высказали мнение, что властям, вместо поставок вооружений Киеву, лучше думать о мире и о своих людях. Они призвали своё правительство "не повышать ставки" в этом конфликте, указав на то, что Западу удалось безнаказанно "травить иракцев и афганцев", но такие действия — настоящее международное преступление. Подобный "трюк" с Россией у Британии или какой-либо другой страны не пройдёт, предупредили пользователи.

"Если Британия поставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном, это станет военным преступлением, а виновные предстанут перед международным судом", "Мы безнаказанно травили иракцев и афганцев, но тот же трюк с Россией нам с рук не сойдёт. Только попробуйте", — отметили британцы.