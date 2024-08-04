Огромный "гриб" от взрыва сняли на видео над Нью-Йорком

В небо над занятым украинскими войсками посёлком Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике поднялось большое похожее на гриб облако. Так выглядит точное попадание российской авиационной бомбы по позициям противника, пишет телеграм-канал WarGonzo , опубликовавший видео удара.

"Бойцы 9-й бригады 1-го АК продолжают уничтожать живую силу и технику противника, шаг за шагом продвигаясь по населённому пункту. Не уходит невредимой и техника противника. Операторы дронов-камикадзе вычисляют и бьют по украинским танкам, бронетранспортёрам и всей остальной технике, которая пытается перемещаться на этом направлении", — пояснили военкоры.