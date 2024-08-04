Огромный "гриб" от взрыва сняли на видео над Нью-Йорком
Над Нью-Йорком в ДНР поднялся огромный гриб дыма после удара ВКС РФ по ВСУ
В небо над занятым украинскими войсками посёлком Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике поднялось большое похожее на гриб облако. Так выглядит точное попадание российской авиационной бомбы по позициям противника, пишет телеграм-канал WarGonzo, опубликовавший видео удара.
Грибообразный столб дым после попадания российской авиабомбы по позициям ВСУ в Нью-Йорке ДНР. Видео © Telegram / WarGonzo
"Бойцы 9-й бригады 1-го АК продолжают уничтожать живую силу и технику противника, шаг за шагом продвигаясь по населённому пункту. Не уходит невредимой и техника противника. Операторы дронов-камикадзе вычисляют и бьют по украинским танкам, бронетранспортёрам и всей остальной технике, которая пытается перемещаться на этом направлении", — пояснили военкоры.
Ранее российский военный корреспондент рассказал о разнице действий российских и украинских армий в Нью-Йорке: по его словам, пока бойцы ВС РФ эвакуируют местных жителей из зоны боевых действий, военнослужащие ВСУ пытаются вынести из посёлка всё, что плохо лежит или не приварено. Хотя постойте, последнее они тоже тащат — появлялись сообщения, что украинские военные порой срезают с домов даже красивые металлические ворота и увозят с собой. К слову, до этого местные жители делились своими тревогами по поводу того, что якобы занятые эвакуацией детей украинские власти на деле продают их представителям криминалитета, которые потом отправляют несовершеннолетних чёрным трансплантологам, а то и состоятельным педофилам.
Telegram / WarGonzo