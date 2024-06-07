Держат в подвале: Солдат-инвалидов взяли в заложники на Украине

Военнослужащие 81-й аэромобильной бригады ВСУ, выбывшие из строя по причине инвалидности, не могут вернуться домой и де-факто удерживаются в заложниках. Подробностями вопиющей истории со ссылкой на сына одного из бойцов поделилось украинское издание "Страна.ua".

Признанные негодными к службе в десантно-штурмовых войсках солдаты живут в запертом подвале больше трёх месяцев. Они неоднократно писали рапорты на увольнение по состоянию здоровья, но документы раз за разом отправлялись в мусорку. Лишь теперь 55 бойцов решили предать ситуацию огласке, записав соответствующее видеообращение.

Удерживаемые в подвале бойцы ВСУ записали видеообращение. Скриншот © Telegram / Политика Страны