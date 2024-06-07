Держат в подвале: Солдат-инвалидов взяли в заложники на Украине
СМИ: 55 украинских солдат-инвалидов удерживаются ВСУ в подвале
Военнослужащие 81-й аэромобильной бригады ВСУ, выбывшие из строя по причине инвалидности, не могут вернуться домой и де-факто удерживаются в заложниках. Подробностями вопиющей истории со ссылкой на сына одного из бойцов поделилось украинское издание "Страна.ua".
Признанные негодными к службе в десантно-штурмовых войсках солдаты живут в запертом подвале больше трёх месяцев. Они неоднократно писали рапорты на увольнение по состоянию здоровья, но документы раз за разом отправлялись в мусорку. Лишь теперь 55 бойцов решили предать ситуацию огласке, записав соответствующее видеообращение.
Удерживаемые в подвале бойцы ВСУ записали видеообращение. Скриншот © Telegram / Политика Страны
"С марта месяца он и ребята не получают денег. Рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно. По факту они там просто заложники", — добавил в беседе с изданием сын одного из солдат.
А тем временем украинские силы продолжают нести многотысячные потери, следуя преступным приказам более нелегитимного Владимира Зеленского. Продолжение этой тенденции уже скоро может обернуться для киевского режима полной потерей армии.
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