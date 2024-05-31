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Регион
31 мая, 13:23

ВСУ за неделю потеряли до 3415 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"

За минувшую неделю ВСУ потеряли до 3415 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двенадцати подразделениям противника в районе Северска, Острого, Красногоровки, Елизаветовки, Нового, Константиновки, Раздоловки и Часова Яра. Кроме того, отражены две контратаки штурмовиков и территориальной обороны. Помимо личного состава ВСУ лишились ряда образцов техники и объектов военной инфраструктуры.

"Противник потерял <...> четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожено 19 полевых складов боеприпасов ВСУ", — добавили в министерстве.

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Напомним, сегодня, 31 мая, Россия и Украина совершили новый обмен пленными. Он стал первым с января 2024 года. Обе стороны получили по 75 человек, посредником в процессе выступили Объединённые Арабские Эмираты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Матвей Константинов
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