За минувшую неделю ВСУ потеряли до 3415 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение двенадцати подразделениям противника в районе Северска, Острого, Красногоровки, Елизаветовки, Нового, Константиновки, Раздоловки и Часова Яра. Кроме того, отражены две контратаки штурмовиков и территориальной обороны. Помимо личного состава ВСУ лишились ряда образцов техники и объектов военной инфраструктуры.

"Противник потерял <...> четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожено 19 полевых складов боеприпасов ВСУ", — добавили в министерстве.