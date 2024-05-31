В Германии подсчитали стоимость переданных Киеву трёх систем HIMARS

Передача Украине трёх реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США обошлась Германии в 30 миллионов долларов. Об этом сообщила госсекретарь Министерства обороны ФРГ Симтье Мёллер.

Как пишет "Лента.ру", ответ Мёллер стал ответом на парламентский запрос члена немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернда Шаттнера. Тот ранее запрашивал, известно ли федеральному правительству о том, какие расходы несёт Берлин, поставляя Киеву три системы HIMARS.

"В рамках сотрудничества с США федеральное правительство согласилось покрыть расходы в размере 30 миллионов долларов в качестве единовременной общей выплаты", — говорится в ответе Мёллер.