"Никому до тебя нет дела": Ветеран ВСУ раскрыл, какой ужас ждал его после возвращения с фронта

Правительство не оказывает никакой поддержки и бросает на произвол судьбы ветеранов ВСУ. Об этом рассказал France info ушедший на пенсию по инвалидности украинский военный.

"Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела", — пожаловался он.

Сам Александр навсегда потерял возможность ходить из-за ранения спинного мозга. Для снижения постоянной боли ветерану требуется нейростимулятор стоимостью 17 тысяч евро, но государство не собирается помогать, говорится в статье. Александр также подчеркнул, что правительство Украины оказалось просто не готово к такому количеству ветеранов-инвалидов. В результате они живут в нищете.