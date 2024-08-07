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6 августа, 22:15

"Ситуация плохая": Британский аналитик оценил положение ВСУ на Покровском направлении

Эксперт Меркурис: Ситуация в Торецке становится катастрофической для Украины

Недавние отчёты из зоны конфликта на Украине вызывают серьёзное беспокойство у западных аналитиков. Британский эксперт Александр Меркурис, делая анализ текущей ситуации в своём блоге на YouTube, сообщил, что ВСУ переживают критический момент на Покровском направлении.

"Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. <…> Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — Прим. Life.ru) очень плохая. <…> Это всё тревожные новости для Украины, но есть ещё более тревожные новости для Украины из района Торецка. На самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической", — заявил аналитик, отметив, что российские войска начинают активно продвигаться вперёд.

После захвата села Тимофеевка российские силы приближаются к стратегической цели — перерезанию дороги из Покровска, которая служит важным снабжением для украинских военных в Донбассе. По мнению эксперта, это лишь начало: вскоре российские силы добьются новых успехов в зоне СВО.

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ВСУ ждут Армию России в Сумской области, ВС РФ перерезали трассу на Угледар, ситуация 2 августа

Ранее российские войска захватили населённый пункт Тимофеевка на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России. Этот стратегический успех укрепляет позиции российских сил в регионе и подрывает оборону украинских войск. Захват Тимофеевки открывает путь к ключевым логистическим маршрутам, что может значительно повлиять на дальнейший ход конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Кирилл Сосновских
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