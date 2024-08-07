Недавние отчёты из зоны конфликта на Украине вызывают серьёзное беспокойство у западных аналитиков. Британский эксперт Александр Меркурис, делая анализ текущей ситуации в своём блоге на YouTube, сообщил, что ВСУ переживают критический момент на Покровском направлении.

"Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. <…> Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — Прим. Life.ru) очень плохая. <…> Это всё тревожные новости для Украины, но есть ещё более тревожные новости для Украины из района Торецка. На самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической", — заявил аналитик, отметив, что российские войска начинают активно продвигаться вперёд.

После захвата села Тимофеевка российские силы приближаются к стратегической цели — перерезанию дороги из Покровска, которая служит важным снабжением для украинских военных в Донбассе. По мнению эксперта, это лишь начало: вскоре российские силы добьются новых успехов в зоне СВО.