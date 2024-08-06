Российские войска взяли Тимофеевку в ДНР
Российские военные заняли населённый пункт Тимофеевка на Покровском направлении ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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А ранее 4 августа российские силы освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. Благодаря этому ВС РФ взяли под контроль важные для ВСУ логистические узлы и пути доставки на передовую оружия на Покровском направлении. Со значимой победой наших бойцов поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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ТАСС / Александр Полегенько