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6 августа, 10:13

Российские войска взяли Тимофеевку в ДНР

Российские военные заняли населённый пункт Тимофеевка на Покровском направлении ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Главные новости СВО: ВС РФ приближаются к селу Желанное в ДНР, на Украину прибыли F-16, ситуация 5 августа
Главные новости СВО: ВС РФ приближаются к селу Желанное в ДНР, на Украину прибыли F-16, ситуация 5 августа

А ранее 4 августа российские силы освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. Благодаря этому ВС РФ взяли под контроль важные для ВСУ логистические узлы и пути доставки на передовую оружия на Покровском направлении. Со значимой победой наших бойцов поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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