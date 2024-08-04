Армия России освободила село в ДНР под крылом "элитного" украинского спецназа "Лють"

Российские силы в ходе проведения спецоперации освободили населённый пункт Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая ДНР. Нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Торецка, Николаевки, Дружбы и Розовки", – сказано в сообщении ведомства.

Помимо этого, войска "Центра " отразимли контратаку штурмовой группы элитного спецназа "Лють" национальной полиции Украины.