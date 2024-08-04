Кадыров показал видео с захваченным в плен "интересным персонажем" из ВСУ Кадыров показал видео с венгром, который сдался в плен на Бахмутском направлении 4 августа, 10:09 5335 5335 В плен к ВС РФ попал венгр по национальности. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с военнопленным бойцом ВСУ, который добровольно сдался на Бахмутском направлении. Военнослужащий хотя и имеет украинский паспорт, но является венгром по национальности. Кадры сняты командиром спецназа "АХМАТ", замначальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым.

В плен к ВС РФ попал венгр по национальности. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"В нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины, по национальности венгр Василий Севке. Это военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ. Его взяли в плен бойцы отряда "Шустрого" спецназа "АХМАТ", совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ", — написал Кадыров.

Василий Севке с трудом говорит как на украинском, так и на русском. По его словам, в рядах ВСУ есть ещё венгры, но их количество он не знает. Военнопленный признался, что новобранцев украинское командование всё чаще бросает на невыполнимые боевые задачи, рядовые бойцы иногда сбегают с фронта или отказываются выполнять приказы.

По мнению Кадырова, тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы у противника. Он также призвал украинских солдат брать пример с венгра и сдаваться в плен, так как только это поможет сохранить жизнь.

Ранее российские военные на руках вынесли с передовой солдата ВСУ, который решил сдаться в плен и за это был тяжело ранен своими же сослуживцами. По словам украинского бойца, он был крайне удивлён тем, что русские его не бросили.

Авторы Татьяна Миссуми