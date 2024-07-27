Российские военные на руках вынесли раненого бойца ВСУ, которого расстреляли свои Пленный боец ВСУ рассказал, что его, раненого, спасли под Торецком солдаты ВС РФ 27 июля, 11:28 Бойцы ВСУ в Торецке сдались, но им стреляли в спину свои же сослуживцы. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Российские военные на руках вынесли с передовой солдата ВСУ, который решил сдаться в плен и за это был тяжело ранен своими же сослуживцами. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко.

Он родом из Торецка в ДНР, и именно туда его подразделение было отправлено для боевых столкновений с ВС РФ. Мужчина и его товарищи заняли наблюдательный пункт, но их раскрыли. Подошедшие российские военнослужащие предложили бойцам ВСУ добровольно сложить оружие и пообещали всех оставить в живых.

"Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций, от украинцев. Сами мне говорили, мол, не иди — застрелят. В итоге получил от своих в спину", — продолжил пленный.

По словам Наталенко, в колонне с поднятыми руками он шёл последним, поэтому автоматная очередь от товарищей пришлась на него. Боец ВСУ признался, что поначалу был уверен, что его бросят умирать, однако российские солдаты взяли его на руки и отнесли на свои позиции, где передали медикам.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, что ВСУ нанесли два удара тяжёлым дроном "Баба-яга" по своим же бойцам, чтобы помешать им сдаться в плен.

Авторы Татьяна Миссуми