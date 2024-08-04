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ВС России расширили зону контроля над логистикой ВСУ взятием Новосёловки Первой

4 августа, 13:50
ВС РФ на позициях в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ на позициях в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные взяли под контроль важные для ВСУ логистические узлы и пути доставки на передовую оружия на Покровском направлении, произошло это благодаря освобождению Новосёловки Первой в ДНР. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Новосёловка Первая важна стратегически. Её освобождение — это фактическое расширение зоны контроля над ключевым логистическим узлом ВСУ на Покровском направлении. Существенное расширение", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что освобождение указанного села способствовало выравниванию линии фронта, существенно увеличило и укрепило фланги Армии России.

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Как ранее сообщили в Минобороны РФ, российские силы в ходе проведения спецоперации освободили населённый пункт Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики. Помимо того, войска отразили на данном направлении контратаку штурмовой группы элитного спецназа "Лють" национальной полиции Украины.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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