ВС России расширили зону контроля над логистикой ВСУ взятием Новосёловки Первой 4 августа, 13:50 ВС РФ на позициях в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные взяли под контроль важные для ВСУ логистические узлы и пути доставки на передовую оружия на Покровском направлении, произошло это благодаря освобождению Новосёловки Первой в ДНР. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Новосёловка Первая важна стратегически. Её освобождение — это фактическое расширение зоны контроля над ключевым логистическим узлом ВСУ на Покровском направлении. Существенное расширение", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что освобождение указанного села способствовало выравниванию линии фронта, существенно увеличило и укрепило фланги Армии России.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, российские силы в ходе проведения спецоперации освободили населённый пункт Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики. Помимо того, войска отразили на данном направлении контратаку штурмовой группы элитного спецназа "Лють" национальной полиции Украины.

Авторы Татьяна Миссуми