ВС России расширили зону контроля над логистикой ВСУ взятием Новосёловки Первой
ВС РФ на позициях в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные взяли под контроль важные для ВСУ логистические узлы и пути доставки на передовую оружия на Покровском направлении, произошло это благодаря освобождению Новосёловки Первой в ДНР. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.
"Новосёловка Первая важна стратегически. Её освобождение — это фактическое расширение зоны контроля над ключевым логистическим узлом ВСУ на Покровском направлении. Существенное расширение", — отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что освобождение указанного села способствовало выравниванию линии фронта, существенно увеличило и укрепило фланги Армии России.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, российские силы в ходе проведения спецоперации освободили населённый пункт Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики. Помимо того, войска отразили на данном направлении контратаку штурмовой группы элитного спецназа "Лють" национальной полиции Украины.