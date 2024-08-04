Российские военные подбили ещё два "непобедимых" немецких танка Leopard Минобороны: Войска РФ за сутки лишили ВСУ двух немецких танков Leopard 4 августа, 10:41 Немецкий танк Leopard. Обложка © ТАСС /АР

Российские войска группировки "Запад" за сутки уничтожили до 490 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ЛНР, а также подбили три танка, в том числе два немецких Leopard. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 107-й, 112-й, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка ЛНР. Отражена контратака штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, противник потерял на данном направлении боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь автомобилей. А в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили четыре гаубицы М777 и М198, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, британское орудие L-119, две станции радиоэлектронной борьбы. Также точным попаданием уничтожены два склада с оружием ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские силы в ходе проведения спецоперации освободили за последние сутки населённый пункт Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики. Помимо этого, войска "Центра " отразимли контратаку штурмовой группы элитного спецназа "Лють" национальной полиции Украины.

Авторы Татьяна Миссуми