Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе
Пресс-служба Минобороны России опубликовала ролик, на котором российские военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожают летящую оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства с помощью ЗРК "Бук-М3".
ВС РФ сбивают американскую ракету ATACMS в воздухе. Видео © Telegram / Минобороны России
Ракета из российского зенитного ракетного комплекса на огромной скорости отправилась на перехват американской ATACMS, встретив её в воздухе. После точного попадания угроза была нейтрализована.
"Не оставили врагу ни шанса", — гласит подпись под видео.
Ракеты ATACMS, которые США преподносили Украине как супероружие против российской армии, теперь сбиваются солдатами ВС РФ в воздухе. Ранее в Минобороны России рассказали, что за сутки силам ПВО удалось сбить две ракеты ATACMS и 74 беспилотника ВСУ.
Telegram / Минобороны России