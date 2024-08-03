Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе

Пресс-служба Минобороны России опубликовала ролик, на котором российские военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожают летящую оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства с помощью ЗРК "Бук-М3".

ВС РФ сбивают американскую ракету ATACMS в воздухе. Видео © Telegram / Минобороны России

Ракета из российского зенитного ракетного комплекса на огромной скорости отправилась на перехват американской ATACMS, встретив её в воздухе. После точного попадания угроза была нейтрализована.

"Не оставили врагу ни шанса", — гласит подпись под видео.