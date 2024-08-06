Белоусов поздравил военных с освобождением Новосёловки Первой в ДНР

Глава Минобороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы отличившейся в ходе спецоперации воинской части и соединению. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

В частности, министр отметил заслуги 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением Новосёловки Первой. Белоусов подчеркнул, что эти бойцы находятся в зоне СВО с первых дней и успешно выполняют задачи на сложнейших направлениях. За проявленное мужество свыше 2500 военных полка были удостоены государственных наград.

"Примеры стойкости и упорства в ходе выполнения боевых задач на Киевском и Луганско-Донецком направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма воинов-танкистов. Славные страницы подвигов в боях за освобождение Авдеевки, Очертино и Новоалександровки навсегда вписаны в историю полка", — сказано в телеграмме.