Подразделения трёх бригад ВСУ попали в окружение в Желанном
Подразделения минимум трёх бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на покровском направлении в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.
По данным источника, 4 августа командование ВСУ бросило на этот участок фронта подразделения трёх бригад в надежде удержать оборону в Желанном. Однако все украинские военные оказались в окружении. Даже беспилотники не помогают противнику исправить положение — дроны успешно подавляют российские системы РЭБ.
Также накануне, 4 августа, российские военные взяли под контроль важные для ВСУ логистические узлы и пути доставки на передовую оружия на Покровском направлении, произошло это благодаря освобождению Новосёловки Первой в ДНР. Это способствовало выравниванию линии фронта.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ