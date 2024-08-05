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Регион
5 августа, 09:45
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Подразделения трёх бригад ВСУ попали в окружение в Желанном

Подразделения минимум трёх бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на покровском направлении в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.

По данным источника, 4 августа командование ВСУ бросило на этот участок фронта подразделения трёх бригад в надежде удержать оборону в Желанном. Однако все украинские военные оказались в окружении. Даже беспилотники не помогают противнику исправить положение — дроны успешно подавляют российские системы РЭБ.

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Также накануне, 4 августа, российские военные взяли под контроль важные для ВСУ логистические узлы и пути доставки на передовую оружия на Покровском направлении, произошло это благодаря освобождению Новосёловки Первой в ДНР. Это способствовало выравниванию линии фронта.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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