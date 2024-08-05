Подразделения минимум трёх бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на покровском направлении в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.

По данным источника, 4 августа командование ВСУ бросило на этот участок фронта подразделения трёх бригад в надежде удержать оборону в Желанном. Однако все украинские военные оказались в окружении. Даже беспилотники не помогают противнику исправить положение — дроны успешно подавляют российские системы РЭБ.