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4 августа, 13:35

В США назвали цели Армии России и предрекли Украине потерю двух "русских городов"

Экс-советник Пентагона Макгрегор не видит у РФ цели захватить Украину

У Украины не получится удержать контроль над территориями республик Донбасса, уверен бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его прогнозу, Российская армия в скором времени может освободить и Харьков.

"Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, вот что они сделали, они хотят закрепить это, <…> потому что люди там русские, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. Если вы посмотрите на карту, вы можете дойти до чёрной линии [ЛНР и ДНР] за Артёмовск и Авдеевку, вы можете дойти до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска", объяснил политик в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Полковник убеждён, что у Москвы никогда не было цели захватить и управлять Украиной. Такое мнение продвигает в массы только западная пропаганда. Также, по словам Макгрегора, Владимира Зеленского предупредили, что если ВС РФ соберутся пересечь Днепр и пойти на запад, то тогда Россию ничего не сможет уже остановить. Сам эксперт считает, что Москву интересует освобождение "двух исторически русских городов с большим русскоязычным населением" — Одессы и Харькова.

Ранее Life.ru рассказал о том, что Украине предрекли банкротство и крах режима Зеленского уже осенью 2024 года. По оценке экспертов, уже сейчас в стране наблюдается полная безысходность и крушение всех надежд.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Афонина
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