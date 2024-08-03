Зеленский раскрыл главную потребность Украины

Приоритетной потребностью киевского режима является скорейшее урегулирование вооружённого конфликта с Россией. При этом мир должен строиться на справедливой основе, заявил Владимир Зеленский в Telegram.

"Это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей, которые по-настоящему эффективно обеспечивают украинские потребности и главную потребность — как можно скорее справедливо закончить войну", — произнёс политик.