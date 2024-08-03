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3 августа, 00:56

Зеленский раскрыл главную потребность Украины

Зеленский назвал справедливое окончание конфликта главной потребностью Украины

Приоритетной потребностью киевского режима является скорейшее урегулирование вооружённого конфликта с Россией. При этом мир должен строиться на справедливой основе, заявил Владимир Зеленский в Telegram.

"Это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей, которые по-настоящему эффективно обеспечивают украинские потребности и главную потребность — как можно скорее справедливо закончить войну", — произнёс политик.

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Риторика киевского режима в июле претерпела серьёзные изменения. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба внезапно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем схожее заявление сделал и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее урегулирование конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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