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30 июля, 20:29

Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

Подоляк: Киев готов к мирным переговорам с Москвой на основе международного права

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киев готов к мирным переговорам с Москвой, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, они должны пройти в соответствии с международным правом.

"Переговоры, безусловно, нужны, но Украина чётко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию", — приводит его слова издание "Страна.ua".

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В последние недели риторика Киева относительно переговоров с Россией кардинально изменилась. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Пекин заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако позже украинский МИД скорректировал слова Кулебы. Вернувшись из Китая, дипломат неожиданно сказал, что Украину всё-таки не получится склонить к переговорам. Также за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта недавно выступил нардеп от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук.

Оксана Попова
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