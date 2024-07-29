Ещё один депутат Рады воззвал к переговорам ради завершения конфликта
Депутат Верховной рады Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Россией
31-летний депутат Верховной Рады Украин, член фракции "Слуга народа" Артём Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта. Его слова приводит украинское издание Тelegraf.
Парламентарий отметил, что любое вооруженное противостояние в конечном счёте заканчивается переговорами. Но для каждого украинского гражданина сейчас лучше, чтобы те самые переговоры и окончание войны наступили как можно быстрее, считает он.
"Конечно, я выступаю исключительно за окончание войны, для меня её окончание – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна", — сказал Дмитрук.
Ранее и Владимир Зеленский сказал, что Украина готова обсуждать с президентом России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Зеленский предположил, что платформой для такого процесса могло бы стать государство, которое примет второй "мирный саммит".
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