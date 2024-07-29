Ещё один депутат Рады воззвал к переговорам ради завершения конфликта

31-летний депутат Верховной Рады Украин, член фракции "Слуга народа" Артём Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта. Его слова приводит украинское издание Тelegraf.

Парламентарий отметил, что любое вооруженное противостояние в конечном счёте заканчивается переговорами. Но для каждого украинского гражданина сейчас лучше, чтобы те самые переговоры и окончание войны наступили как можно быстрее, считает он.

"Конечно, я выступаю исключительно за окончание войны, для меня её окончание – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна", — сказал Дмитрук.