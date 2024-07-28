Зеленского призвали устранить главное препятствие для переговоров с Путиным

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал у Владимира Зеленского отменить указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, подписанный им ещё в октябре 2022 года. По его мнению, это единственное, что может в данный момент сделать для своей страны нынешний глава киевского режима.