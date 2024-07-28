Зеленского призвали устранить главное препятствие для переговоров с Путиным
Соскин потребовал у Зеленского отменить указ о запрете переговоров с Путиным
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал у Владимира Зеленского отменить указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, подписанный им ещё в октябре 2022 года. По его мнению, это единственное, что может в данный момент сделать для своей страны нынешний глава киевского режима.
"Единственное что он может сделать: <…> немедленно отменить указ о том, что нельзя вести переговоры с Путиным", – подчеркнул Соскин в своём блоге на YouTube и предложил сформировать переговорные группы под эгидой Словакии и Венгрии.
Ранее Владимир Зеленский сказал, что Украина готова обсуждать с президентом России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Зеленский предположил, что платформой для такого процесса могло бы стать государство, которое примет второй "мирный саммит". При этом до этого в американской прессе уже указывали на сигналы о том, что Киев готов пойти на переговоры, если они не будут подразумевать безоговорочной капитуляции для Незалежной. Тем временем в Кремле отметили, что новые заявления Зеленского о переговорах лучше войны "до последнего украинца".
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