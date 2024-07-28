Патрушев разоблачил тактическую уловку в предложениях Киева о переговорах

Высказывания украинских властей о возможности переговоров с Москвой являются тактической уловкой для получения передышки, поскольку преимущество на поле боя сейчас у Армии России. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала" .

В первую очередь он напомнил об указе Владимира Зеленского, подписанного ещё до истечения его президентских полномочий. Документ запрещает ему и его приспешникам вести переговоры с Россией.

"Второе — во время СВО мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", — обратил внимание Патрушев.