Патрушев разоблачил тактическую уловку в предложениях Киева о переговорах
Патрушев назвал заявления Киева о переговорах попыткой сделать паузу в конфликте
Высказывания украинских властей о возможности переговоров с Москвой являются тактической уловкой для получения передышки, поскольку преимущество на поле боя сейчас у Армии России. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала".
В первую очередь он напомнил об указе Владимира Зеленского, подписанного ещё до истечения его президентских полномочий. Документ запрещает ему и его приспешникам вести переговоры с Россией.
"Второе — во время СВО мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", — обратил внимание Патрушев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не придаёт особого значения высказываниям украинских политиков о готовности к переговорам с Москвой. По его словам, состав таких заявлений может у Киева меняться хоть каждый день, ведь его коллега Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил, что Украина готова к диалогу, а после возвращения восвояси рассказал, что никто и ничто не способно склонить Киев к переговорам. В России посоветовали Кулебе не сотрясать лишний раз воздух, а дождаться прямого приказа от США и Великобритании.