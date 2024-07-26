Кулеба после визита в Китай раскрыл "реальную позицию" Киева по переговорам
Кулеба после поездки в Китай заявил, что Украину не склонить к переговорам
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Flickr / MFA Ukraine
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после визита в Китай ответил на вопрос о том, подталкивало ли руководство Поднебесной киевский режим к мирным переговорам. Как заявил руководитель украинского внешнеполитического ведомства в интервью ТСН, Незалежную никто не будет склонять к подобному, потому что это "невозможно".
"Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения”, — сообщил дипломат.
Он также отметил, что так называемые западные партнёры Украины не пытались склонить её к переговорам. По его словам, это не просто дипломатические слова, а "реальная позиция".
Ранее Life.ru сообщал, что Кулеба записал видео после встречи со своим китайским коллегой Ван И во время своего визита в Поднебесную. На нём украинский министр заявил, что Пекин якобы "нерушимо подтвердил своё уважение к принципу суверенитета и целостности Украины".