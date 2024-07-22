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22 июля, 08:07

Глава МИД Украины Кулеба посетит Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полетит в Китай с рабочим визитом 23–26 июля. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай 23–26 июля", — сообщила китайский дипломат.

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Не исключено, что таким образом украинские власти готовят почву для завершения конфликта, поскольку перспективы его продолжения на фоне вышедшего из президентской гонки Джо Байдена кажутся туманными, ведь вместо него президентом США может стать Дональд Трамп, открыто заявляющий о себе как о человеке, который положит конец войне РФ и Украины, как только у него появятся для этого полномочия.

Владимир Озеров
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