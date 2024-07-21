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21 июля, 15:09

Турист из Китая приехал в Россию и стал плести маскировочные сети для бойцов СВО

26-летний китайский турист Сюн Чженлунь путешествует по России и совершает добрые дела. Ранее он помог в реставрации храма в посёлке Магдагачи Амурской области, а сейчас, прибыв в Читу, занялся плетением маскировочных сетей, которые использует Российская армия в зоне спецоперации. Об этом сообщает SHOT.

Сюн Чженлунь помогает плести маскировочные сети. Видео © Telegram / SHOT

Молодой человек пока не владеет русским языком, чтобы доходчиво на нём изъясняться, но в этом ему помогает онлайн-переводчик. По его словам, помогая другим, он делает лучше самого себя.

"Эта партия сетей, доставленная на передовую, может уменьшить ущерб, наносимый солдатам. Мы не можем стоять в стороне и оставаться равнодушными. Я путешествовал по России. Помогая другим, я улучшил себя", — объяснил китаец.

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Ранее певица Юлия Чечерина посетила зону ответственности группировки войск ВС РФ "Центр", чтобы устроить там концерт для российских бойцов. Вместе с артисткой на сцене выступали музыканты и балетная группа Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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