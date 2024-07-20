"Не пугает": Уроженец Ирака с позывным Снег пошёл воевать за Россию

В составе ВС РФ, участвующих в специальной военной операции, есть уроженцы других стран, недавно принявшие российское гражданство. Среди них не только жители бывших республик СССР или Украины, но и выходцы из более отдалённых государств. Одним из таких бойцов является Снег, уроженец Ирака, который приехал в Россию в 2018 году для учёбы, но решил остаться навсегда и подписал контракт с Минобороны РФ после получения диплома. Об этом рассказал корреспондент "Известий".

Снег объясняет своё решение остаться в России и пойти на военную службу тем, что он не может спокойно наблюдать, как гибнут мирные люди. Он вспоминает свою детскую травму от осколочного ранения во время американской интервенции в Ирак в 2003 году. Семья бойца поддержала его решение остаться в России, помня, как та помогала его родной стране.

Несмотря на то что профессия связиста требовала особых навыков, Снег освоил её благодаря техническому образованию и упорству. Он неоднократно выполнял свои обязанности под огнём на передовой. Командир солдата, Маяк, подчёркивает, что национальность не имеет значения, если военнослужащий готов честно исполнять свои обязанности. После окончания боевых действий военный планирует работать по своей гражданской специальности, не опасаясь сурового климата России.

"Меня русский климат вообще не пугает. Мне вообще без разницы, холодно, жарко, даже могу жить в минус 70, ничего страшного", — признаётся боец.