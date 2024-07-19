Появилось видео финального штурма села Урожайное российскими морпехами

Появилось видео итогового штурма села Урожайное в ДНР. Подразделения 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота молниеносным рывком проникли в северную часть населённого пункта, сообщает телеканал "Звезда". Село было освобождено за полтора часа.

Противник потерял около 100 человек личного состава. Выжившие бежали. Позже враг пытался контратаковать, но прошло безуспешно.

Напомним, Минобороны 14 июля сообщило об освобождении села Урожайное в ДНР. При этом на Украине до последнего не хотели это признавать. Потеря Урожайного даже стала поводом для шуток над Зеленским со стороны депутатов.