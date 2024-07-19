Появилось видео финального штурма села Урожайное российскими морпехами
Минобороны опубликовало видео итогового штурма села Урожайное морпехами ВС РФ
Появилось видео итогового штурма села Урожайное в ДНР. Подразделения 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота молниеносным рывком проникли в северную часть населённого пункта, сообщает телеканал "Звезда". Село было освобождено за полтора часа.
Видео штурма села Урожайного в ДНР. Видео © Телеканал "Звезда"
"Взял две улицы, просто они были рядом. И мы штурмом по пятёркам разбились, по тройкам. Здание за зданием взяли. Мою улицу была команда взять 22 домика, и ещё плюс 14 других я взял", — рассказал замкомандира с позывным Иваныч.
Противник потерял около 100 человек личного состава. Выжившие бежали. Позже враг пытался контратаковать, но прошло безуспешно.
"В их числе были поляки, немцы, даже попадались двое итальянцев. Они работали по нам с ручного гранатомёта. Домой уехали в цинковом гробу", — рассказал боец с позывным Хома.
Село Урожайное имеет крайне важную стратегическую роль и открывает ВС РФ новые возможности для наступления в районе Угледара и в Запорожской области.
Напомним, Минобороны 14 июля сообщило об освобождении села Урожайное в ДНР. При этом на Украине до последнего не хотели это признавать. Потеря Урожайного даже стала поводом для шуток над Зеленским со стороны депутатов.
ТАСС / Алексей Коновалов